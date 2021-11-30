Müge Anlı'da tanınan Müslüme'nin dedesine ateş püskürmüştü! Demet Akalın bu kez de 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babaya idam istedi
Müge Anlı'da tanınan Müslüme'nin dedesine ateş püskürmüştü! Demet Akalın Instagram paylaşımında bu kez de 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babaya idam istedi! Gaziantep'te çekilen görüntü sosyal medya infial yarattı. 2 aylık bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedildi. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirildi, hastanede tedavisine başlandı. Gelen son dakika haberine göre cani baba "Kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklandı. O görüntülere ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tepki gecikmedi. Müge Anlı'da tanınan Müslüme'nin dedesi hakkında ortaya çıkan DNA gerçeği sonrası geçtiğimiz günlerde olayın sıkı takipçisi Demet Akalın Instagram'dan yaptığı paylaşımla yine gündeme gelmişti.
Müge Anlı'da tanınan Müslüme'nin dedesine ateş püskürmüştü! Demet Akalın bu kez de 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babaya idam istedi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç'ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, cani baba için sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Daha önce minik Müslüme için idam isteyen Demet Akalın bu kez de bebeğini döven cani için tepki gösterdi ve idam istedi.
Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları anlattı. Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, "Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu" dedi.
"O ANLARI GÖRÜNCE NEFESİM KESİLDİ"
İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine "İnsan hiç evladını döver mi" diye sorduğunu paylaşan Göç, "Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi" ifadelerini kullandı.