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Haberler Magazin Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı

Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı

Paramparça'nın Cansu'su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı. Paramparça'da 'Cansu' karakterine hayat veren oyuncu o zamanlar daha 17 yaşındaydı... Masum güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Leyla Tanlar'ın Instagram'dan paylaştığı son kareleri görenler şaştı kaldı.

30.11.2021 13:37 - Son Güncelleme: 30.11.2021 13:37
Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... Bebek gibiydin ne oldu sana yorumları yapılan Leyla’yı gören tanıyamadı

Paramparça'nın Cansu'su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı.

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Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... Bebek gibiydin ne oldu sana yorumları yapılan Leyla’yı gören tanıyamadı

Instagram hesabından art arda siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan oyuncunun fotoğrafları yüzlerce yorum aldı. Kimi takipçileri oyuncunun paylaşımına 'Ne kadar güzelsin' yorumunu yaparken oyuncunun değişimini beğenmeyen takipçileri de vardı.

Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... Bebek gibiydin ne oldu sana yorumları yapılan Leyla’yı gören tanıyamadı

Leyla Tanlar'ın fotoğraflarına bir takipçisi, Tanıyamadım!' yorumunu yaparken bir başka takipçisiyse 'Sen ne yaptın yüzüne, başka bir Leyla görüyorum' yorumunu yaptı.

Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... Bebek gibiydin ne oldu sana yorumları yapılan Leyla’yı gören tanıyamadı

En dikkat çeken yorumlar ise, 'O sevimli yüzden eser kalmamış 35+ görünüyorsun' ile 'Bebek gibiydin be güzel kızım ne yapmışsın öyle kendine' yorumları oldu. 20'li yaşlarındaki Leyla Tanlar'ın yıllar içerisinde ki değişimi takipçilerini ikiye böldü.

Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... Bebek gibiydin ne oldu sana yorumları yapılan Leyla’yı gören tanıyamadı

Yaşı merak edilen Leyla Tanlar başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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