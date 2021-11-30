Paramparça'nın Cansu'su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı.

En dikkat çeken yorumlar ise, 'O sevimli yüzden eser kalmamış 35+ görünüyorsun' ile 'Bebek gibiydin be güzel kızım ne yapmışsın öyle kendine' yorumları oldu. 20'li yaşlarındaki Leyla Tanlar'ın yıllar içerisinde ki değişimi takipçilerini ikiye böldü.