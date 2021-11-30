Paramparça’nın Cansu’su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı
Paramparça'nın Cansu'su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı. Paramparça'da 'Cansu' karakterine hayat veren oyuncu o zamanlar daha 17 yaşındaydı... Masum güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Leyla Tanlar'ın Instagram'dan paylaştığı son kareleri görenler şaştı kaldı.
30.11.2021 13:37
- Son Güncelleme: 30.11.2021 13:37
Paramparça'nın Cansu'su Leyla Tanlar öyle pozlar paylaştı ki... "Bebek gibiydin ne oldu sana" yorumları yapılan Leyla'yı gören tanıyamadı.
Leyla Tanlar'ın fotoğraflarına bir takipçisi, Tanıyamadım!' yorumunu yaparken bir başka takipçisiyse 'Sen ne yaptın yüzüne, başka bir Leyla görüyorum' yorumunu yaptı.