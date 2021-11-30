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Haberler Magazin Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'den herkesi üzen haber!

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'den herkesi üzen haber!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırmasının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, herkesi korkutan bir trafik kazası atlattı. Gündemde büyük endişe yaratan habere göre, geçtiğimiz günlerde tatilden dönerken trafik kazası geçiren çiftin sağlık durumu ise merak ediliyor. Kaza sonrasında baygınlık geçirdiği öğrenilen Hadise'nin ve sevgilisinden herkesi üzen yeni bir haber geldi. İşte elim olay sonrası merak edilenler&hellip;

30.11.2021 15:34 - Son Güncelleme: 30.11.2021 15:34
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den herkesi üzen haber!

Ünlü şarkıcı Hadise, haziran ayında oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den herkesi üzen haber!

Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatil için gittikleri Çeşme'den dönerken kaza yaptıkları haberinin gelmesinin ardından ünlü şarkıcının hayranlarının yürekleri ağzına geldi. Ölümden dönen çiftin sağlık durumu ise herkesi endişelendirdi.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den herkesi üzen haber!

Çeşme tatili dönüşünde trafik kazası geçiren Hadise'nin kazanın şokuyla korkudan bayıldığı öğrenildi. Uzun süre baygınlık geçiren ünlü şarkıcının herkesi korkuttuğu ifade ediliyor.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den herkesi üzen haber!

Hafta sonu tatili için kısa süreliğine Çeşme'ye giden çiftin dönüş yolunda kaza geçirmesinin ardından olayın detayları sevenleri tarafından merak ediliyor. Mehmet Dinçerler'in kullandığı aracın seyir halindeyken patlaması sonucu kazanın yaşandığı iddia ediliyor.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’den herkesi üzen haber!

KORKUNÇ KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir süredir aşk yaşayan Hadise'nin birlikte hafta sonu tatili için gittikleri Çeşme tatili dönüşünde yaşadıkları kazanın detayları herkesi şoke etti.

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