Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ölümden döndü! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'den herkesi üzen haber!
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırmasının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, herkesi korkutan bir trafik kazası atlattı. Gündemde büyük endişe yaratan habere göre, geçtiğimiz günlerde tatilden dönerken trafik kazası geçiren çiftin sağlık durumu ise merak ediliyor. Kaza sonrasında baygınlık geçirdiği öğrenilen Hadise'nin ve sevgilisinden herkesi üzen yeni bir haber geldi. İşte elim olay sonrası merak edilenler…
30.11.2021 15:34
- Son Güncelleme: 30.11.2021 15:34
Ünlü şarkıcı Hadise, haziran ayında oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
Çeşme tatili dönüşünde trafik kazası geçiren Hadise'nin kazanın şokuyla korkudan bayıldığı öğrenildi. Uzun süre baygınlık geçiren ünlü şarkıcının herkesi korkuttuğu ifade ediliyor.
KORKUNÇ KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir süredir aşk yaşayan Hadise'nin birlikte hafta sonu tatili için gittikleri Çeşme tatili dönüşünde yaşadıkları kazanın detayları herkesi şoke etti.