Müge Anlı’da mideleri altüst eden olay! Dünyanın çivisi çıktı! Zihinsel engelli eşini köydeki başka erkeklerle birlikte olması için pazarlamış!

Aynure Hanım, ablası üzerinden maddi kazanç sağlayan eniştesinden süphelendiğini söyledi. "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.