18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı... Kendisinden 52 yaş küçük kızı alıkoyan kendini 'hoca' olarak tanıtan 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz gözaltına alınarak tutuklandırken, üfürükçünün başka vukuatları da ortaya çıktı.
08.12.2022 15:45 - Son Güncelleme: 08.12.2022 15:45
Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 'üfürükçü' skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.
MUSKANIN İÇİNDEN İDDİA BÜLTENİ ÇIKMIŞTI
Müge Anlı, sözde hocanın yazdığı muskayı canlı yayında açtı. Muskanın içinden cips paketi ile iddia bülteni çıktı.