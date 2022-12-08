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Haberler Magazin 18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı... Kendisinden 52 yaş küçük kızı alıkoyan kendini 'hoca' olarak tanıtan 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz gözaltına alınarak tutuklandırken, üfürükçünün başka vukuatları da ortaya çıktı.

08.12.2022 15:45 - Son Güncelleme: 08.12.2022 15:45
18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 'üfürükçü' skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.

18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

Ataş, "18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk. Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz, fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış. Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış.

18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

Tılsımı bozdum bana para getir diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim hala kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

MUSKANIN İÇİNDEN İDDİA BÜLTENİ ÇIKMIŞTI

Müge Anlı, sözde hocanın yazdığı muskayı canlı yayında açtı. Muskanın içinden cips paketi ile iddia bülteni çıktı.

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