18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

Ataş, "18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk. Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz, fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış. Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış.