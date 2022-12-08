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Bülent Ersoy'u gören küçük kız çocuğunun bakışları sosyal medyayı salladı! Bülent Ersoy'yu gören çocuk dondu kaldı

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı 69 yaşındaki sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde Ordu'daydı. Sahne programı için gittiği Ordu'da ilgiyle karşılanan Bülent Ersoy, o sırada bir kuyumcu mağazasını ziyaret etti. Bülent Ersoy'u görmek isteyenler mağazaya akın etti. İçlerinde, Bülent Ersoy'a attığı bakışları sosyal medyada viral olan bu tatlı kız çocuğu da vardı. İşte haberin detayları...

08.12.2022 13:30 - Son Güncelleme: 08.12.2022 13:30
Bülent Ersoy’u gören küçük kız çocuğunun bakışları sosyal medyayı salladı! Bülent Ersoy’yu gören çocuk dondu kaldı

Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde program için gittiği Ordu'da büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

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Bülent Ersoy’u gören küçük kız çocuğunun bakışları sosyal medyayı salladı! Bülent Ersoy’yu gören çocuk dondu kaldı

Kalabalık bir kitlenin cep telefonlarını hazırlayıp merakla beklediği Ersoy, siyah ve camları filmli bir araçla bir kuyumcu mağazasını ziyarete gelen Diva, indikten sonra kendini bekleyen kalabalığı selamlamıştı.

Bülent Ersoy’u gören küçük kız çocuğunun bakışları sosyal medyayı salladı! Bülent Ersoy’yu gören çocuk dondu kaldı

BAKIŞLARI HERKES FARK ETTİ

Koruma ordusuyla kuyumcuya giren usta sanatçıya çevresindekiler sevgi seli gösterirken küçük bir kız karşısında Ersoy'u görünce utangaç tavırlar sergiledi.

Bülent Ersoy’u gören küçük kız çocuğunun bakışları sosyal medyayı salladı! Bülent Ersoy’yu gören çocuk dondu kaldı

Şaşkın bakışlar için Bülent Ersoy'u izleyen küçük kızın videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Bülent Ersoy’u gören küçük kız çocuğunun bakışları sosyal medyayı salladı! Bülent Ersoy’yu gören çocuk dondu kaldı

Birçok Instagram kullanıcısı küçük kızın verdiği tepkiyi yorumladı.

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