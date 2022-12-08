Bülent Ersoy'u gören küçük kız çocuğunun bakışları sosyal medyayı salladı! Bülent Ersoy'yu gören çocuk dondu kaldı
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı 69 yaşındaki sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde Ordu'daydı. Sahne programı için gittiği Ordu'da ilgiyle karşılanan Bülent Ersoy, o sırada bir kuyumcu mağazasını ziyaret etti. Bülent Ersoy'u görmek isteyenler mağazaya akın etti. İçlerinde, Bülent Ersoy'a attığı bakışları sosyal medyada viral olan bu tatlı kız çocuğu da vardı. İşte haberin detayları...
08.12.2022 13:30 - Son Güncelleme: 08.12.2022 13:30
Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde program için gittiği Ordu'da büyük bir heyecanla karşılanmıştı.