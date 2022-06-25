Müge Anlı'da geçen sezona damgasını vuran olaylar! Müge Anlı'nın evliliği, Büyükşen olayı, Safiye Çallı dosyası ve daha fazlası...
Türkiye'nin en güvenilen ve en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı'nın, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaparak yaz arasında çıktı. Müge Anlı'nın evleneceğini açıklaması son günlere damgasını vururken, program bu sezon yaşananlar merak konusu. Yüzlerce ilginç konu ve kişiyi inceleyen Müge Anlı ve ekibi bu sezon nelerle boğmuş neler. Gelin Müge Anlı'nın geçen sezonuna damgasını vuran olaylardan bazılarına bir göz atalım.
25.06.2022 11:28 - Son Güncelleme: 25.06.2022 12:39
Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, programında bir sezonu daha başarıyla geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor.
Eylül ayına kadar ekranlarda olmayacak olan Müge Anlı'da geçen sezon hangi konu ve konuklara yer verildi, neler çok konuşuldu sizler için derledik.