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Haberler Magazin Seda Sayan duymasın! 'Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor' Kankası Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...

Seda Sayan duymasın! 'Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor' Kankası Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çift, son olarak soyadı kriziyle gündem olmuştu. Sonrasında da çift olarak estetik yaptıran Seda Sayan ve Çağlar Ökten, bu kez Sayan'ın kankası Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün lunapark açıklamasıyla gündemde.

25.06.2022 12:30 - Son Güncelleme: 25.06.2022 12:30
Seda Sayan duymasın! ’Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor’ Kankası Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti.

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Seda Sayan duymasın! ’Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor’ Kankası Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...

Yaptırdığı estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, son olarak soyadı kriziyle gündeme gelmişti.

Seda Sayan duymasın! ’Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor’ Kankası Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...

Sayan'ın eşinin soyadını sildirmek istemesi üzerine çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Sayan ise yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koymuştu.

Seda Sayan duymasın! ’Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor’ Kankası Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...

"KURBAN OLURUM BEN ONUN SOYADINA"
Sayan, "Boşanacağımız, hatta evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti, bunlarla uğraşmak istemedim. Yoksa kurban olurum ben onun soyadına" demişti.

Seda Sayan duymasın! ’Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor’ Kankası Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...

"LUNAPARKI VAR, KİMİNLE OYNAMAK İSTİYORSA ONU ALIYOR"

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, önceki gün katıldıkları davette dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seda Sayan'ın yakın arkadaşı olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e, Sayan'ın yedinci defa evlenmesi soruldu.

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