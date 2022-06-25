Seda Sayan duymasın! 'Lunaparkı var kiminle oynamak istiyorsa onu alıyor' Kankası Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çift, son olarak soyadı kriziyle gündem olmuştu. Sonrasında da çift olarak estetik yaptıran Seda Sayan ve Çağlar Ökten, bu kez Sayan'ın kankası Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün lunapark açıklamasıyla gündemde.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, son olarak soyadı kriziyle gündeme gelmişti.
"KURBAN OLURUM BEN ONUN SOYADINA"
Sayan, "Boşanacağımız, hatta evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti, bunlarla uğraşmak istemedim. Yoksa kurban olurum ben onun soyadına" demişti.
"LUNAPARKI VAR, KİMİNLE OYNAMAK İSTİYORSA ONU ALIYOR"
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, önceki gün katıldıkları davette dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seda Sayan'ın yakın arkadaşı olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e, Sayan'ın yedinci defa evlenmesi soruldu.