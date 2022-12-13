Eşi Barış Arduç'la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı
Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Ancak önceki gün kızlarıyla görüntülenmişti. Tüm bunlardan sonra Gupse Özay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ortalığı kırdı geçirdi. İşte detaylar...
13.12.2022 12:01 - Son Güncelleme: 13.12.2022 12:29
Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.