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Haberler Magazin Eşi Barış Arduç'la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı

Eşi Barış Arduç'la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı

Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Ancak önceki gün kızlarıyla görüntülenmişti. Tüm bunlardan sonra Gupse Özay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ortalığı kırdı geçirdi. İşte detaylar...

13.12.2022 12:01 - Son Güncelleme: 13.12.2022 12:29
Eşi Barış Arduç’la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı

Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.

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Eşi Barış Arduç’la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı

Ancak ikilinin ilişkisi bir kesim tarafından eleştirildi ve bu aşkın uzun sürmeyeceği düşünüldü.

Eşi Barış Arduç’la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı

Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden hiç kopmayan ünlü çift de 2020 yılında 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Eşi Barış Arduç’la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı

Pandemi nedeniyle Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına aldı.

Eşi Barış Arduç’la kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama yakalanmışlardı! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay gözaltları mosmor paylaştı

Kızlarına Jan Asya adını veren Barış Arduç ile Gupse Özay, günlerce konuşuldu.

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