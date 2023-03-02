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Haberler Magazin Kolpa hukuk bürosuyla 20'ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...

Kolpa hukuk bürosuyla 20'ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...

Magazin dünyası bu dolandırıcılık haberiyle çalkalanıyor... Kendilerini hukuk danışmanı olarak gösteren ve ünlü isimlerede haklarındaki olumsuz haberleri kaldırma vaadinde bulunan bir şebeke, 20'ye yakın ünlü ismi ağını düşürdü. Bu isimler içinde ünlü sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca da var. İşte haberin detayları...

02.03.2023 09:31 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:31
Kolpa hukuk bürosuyla 20’ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...

Kendilerini hukuk danışmanı gibi gösteren bir şebeke, aralarında internet fenomenler, profesörlerin de yer aldığı 20 kişiyi dolandırdı. İşte detaylar...

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Kolpa hukuk bürosuyla 20’ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...

Sabah'ın haberine göre ünlüleri hedef alan şebeke, sahte belgeyle medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Şebeke, fenomen Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu.

Kolpa hukuk bürosuyla 20’ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...

Gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü.

Kolpa hukuk bürosuyla 20’ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...

Kurumlara gönderilen sözde kararların, 'gerçek mahkemelerce' gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi.

Kolpa hukuk bürosuyla 20’ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...

Soruşturmada bahsi geçen maillerle erişim engeli taleplerinin elle hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya konuldu.

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