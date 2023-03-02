Kolpa hukuk bürosuyla 20'ye yakın ünlüyü dolandırdılar! Listede kimler kimler yok ki ünlü fenomen Zeynep Özbayrak da...
Magazin dünyası bu dolandırıcılık haberiyle çalkalanıyor... Kendilerini hukuk danışmanı olarak gösteren ve ünlü isimlerede haklarındaki olumsuz haberleri kaldırma vaadinde bulunan bir şebeke, 20'ye yakın ünlü ismi ağını düşürdü. Bu isimler içinde ünlü sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca da var. İşte haberin detayları...
02.03.2023 09:31 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:31
Sabah'ın haberine göre ünlüleri hedef alan şebeke, sahte belgeyle medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Şebeke, fenomen Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu.