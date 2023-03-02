İbrahim Tatlıses'in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı
İbrahim Tatlıses pek çok ünlü ismi bugünlerine getiren bir şarkıcı... Azeri kızı Günel bu isimlerin de başında geliyor. İbrahim Tatlıses'in sahnesine kendisini atan ve dans etmeye başlayan bu küçük kız da, direkt Tatlıses'ten el almasa da, yolu onunla kesişenlerden. Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olan minik kız şimdilerde ünlü bir şarkıcı bakın kim.
02.03.2023 11:04 - Son Güncelleme: 02.03.2023 11:04
İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olan minik yıldızlar tek tek ünlü oldu. Azeri kızı Günel'i bilmeyen yoktur. Peki yıllar önce Tatlıses'in sahnesinde dans eden bu minik kızın da şimdilerde şarkıcı olduğunu söylesek...