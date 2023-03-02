Vav TV İzle
Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı

İbrahim Tatlıses'in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı

İbrahim Tatlıses pek çok ünlü ismi bugünlerine getiren bir şarkıcı... Azeri kızı Günel bu isimlerin de başında geliyor. İbrahim Tatlıses'in sahnesine kendisini atan ve dans etmeye başlayan bu küçük kız da, direkt Tatlıses'ten el almasa da, yolu onunla kesişenlerden. Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olan minik kız şimdilerde ünlü bir şarkıcı bakın kim.

02.03.2023 11:04 - Son Güncelleme: 02.03.2023 11:04
İbrahim Tatlıses’in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı

İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olan minik yıldızlar tek tek ünlü oldu. Azeri kızı Günel'i bilmeyen yoktur. Peki yıllar önce Tatlıses'in sahnesinde dans eden bu minik kızın da şimdilerde şarkıcı olduğunu söylesek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses’in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı

Şimdilerde hem sosyal medyada hem de sahnelerde çok konuşulan bu isim bakın kim çıktı. İşte başta bu minik kız olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.

İbrahim Tatlıses’in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Çitos Efe
İbrahim Tatlıses’in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı

NİSAN AKTAŞ

İbrahim Tatlıses’in sahnesine kendini atıp döktürmüştü! O küçük kız meğer o şarkıcıymış son halini görenler inanamadı
SON DAKİKA