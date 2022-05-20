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Haberler Magazin Müge Anlı'da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! 'Artık aramızda olmayacak' diyen sevgilisi Merve...

Müge Anlı'da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! 'Artık aramızda olmayacak' diyen sevgilisi Merve...

Sakarya'da yaşayan altın makaslı kuaför Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna, Müge Anlı'da günlerdir aranıyor. Önce Savaş Aydoğan kayboldu ardından da olayla ilgili olarak ifadesi alınan Cem Tuna, 12 gün sonra sırra kadem bastı. İki arkadaş günlerdir güvenlik güçlerince harıl harıl aranırken bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Aydoğan'ın sevgilisi olan ve Aydoğan hakkında 'artık aramızda olmayacak' ifadelerini kullandığı iddia edilen Merve E. gözaltına alındı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

20.05.2022 16:34 - Son Güncelleme: 20.05.2022 16:34
Müge Anlı’da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! ’Artık aramızda olmayacak’ diyen sevgilisi Merve...

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.

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Müge Anlı’da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! ’Artık aramızda olmayacak’ diyen sevgilisi Merve...

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.

Müge Anlı’da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! ’Artık aramızda olmayacak’ diyen sevgilisi Merve...

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi.

Müge Anlı’da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! ’Artık aramızda olmayacak’ diyen sevgilisi Merve...

Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu.

Müge Anlı’da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! ’Artık aramızda olmayacak’ diyen sevgilisi Merve...

AYDOĞAN'I TERMİNALE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞ

Cemal Tuna, Savaş Aydoğan'ın, 25 Nisan'da köyde evi olan oğlu Cem'in yanına gittikten sonra kaybolduğunu söyledi. Cemal Tuna, oğlunun, Aydoğan ve Merve E.'nin işlettikleri kafeye ortak olduklarını, oğlunun kendisine Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini belirtti.

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