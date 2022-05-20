Müge Anlı'da aranan altın makaslı kauför Savaş Aydoğan olayında son dakika! 'Artık aramızda olmayacak' diyen sevgilisi Merve...
Sakarya'da yaşayan altın makaslı kuaför Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna, Müge Anlı'da günlerdir aranıyor. Önce Savaş Aydoğan kayboldu ardından da olayla ilgili olarak ifadesi alınan Cem Tuna, 12 gün sonra sırra kadem bastı. İki arkadaş günlerdir güvenlik güçlerince harıl harıl aranırken bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Aydoğan'ın sevgilisi olan ve Aydoğan hakkında 'artık aramızda olmayacak' ifadelerini kullandığı iddia edilen Merve E. gözaltına alındı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
20.05.2022 16:34 - Son Güncelleme: 20.05.2022 16:34
Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.
AYDOĞAN'I TERMİNALE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞ
Cemal Tuna, Savaş Aydoğan'ın, 25 Nisan'da köyde evi olan oğlu Cem'in yanına gittikten sonra kaybolduğunu söyledi. Cemal Tuna, oğlunun, Aydoğan ve Merve E.'nin işlettikleri kafeye ortak olduklarını, oğlunun kendisine Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini belirtti.