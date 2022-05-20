Johnny Depp-Amber Heard davasında şok detay! İşte Johnny Depp ve avukatı Camilla Vasquez arasındaki samimiyetin sebebi
Johnny Depp ve eski karısı Amber Heard arasındaki dava dünyanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Biliyorsunuz ki Depp ve avukattı Vasquez hakkındaki söylentiler kafaları karıştırmıştı. Beden dili uzmanlarına göre Depp ile avukatı Camilla Vasquez arasındaki samimiyetin sebebi çok başka.
2015 yılında evlenip 2017 yılında ayrılan Johnny Depp ile Amber Heard arasında aylardır süren dava, tüm dünya tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Sürekli beklenmedik gelişmelerin yaşanması ise davanın boyutunu giderek değiştiriyor. Son günlerde sosyal medyada yayılan tuhaf bir söylenti de bunlardan biri. Söylenti, Johnny Depp'in dava süreci boyunca yanında olan avukatları Benjamin Chew ve Camilla Vazquez ile ilgili. Johnny Depp'in avukatlarından Camilla Vasquez, son günlerde herkesin bildiği bir isim haline geldi. 37 yaşındaki başarılı avukatın bir yandan kürsüde oldukça zorlayıcı savunmalar yapması, bir yandan da müvekkili Johnny Depp'e karşı oldukça samimi davranması, davayı yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmadı.
DEPP VE VASQUEZ ARASINDA BİR İLİŞKİ Mİ VAR?
Duruşma sırasında ara ara Vasquez'in Depp'e destekleyici bir şekilde gülümsediği ve hatta mahkeme salonunda ona sarıldığı görülüyor. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tarafından Vasquez'in duruşma sonrası adliyeden çıkarken gösterdiği tavırları Depp ile aralarında romantik bir ilişkinin olabileceği spekülasyonlarını doğurdu. Ancak biraz dikkatli bakınca ikili arasında romantik bir ilişkiden çok daha fazlası olduğunu görmek mümkün. Johnny Depp ile Camilla Vasquez arasında herhangi bir romantik ilişki yok. Çünkü Vasquez'in zaten bir süredir devam eden ciddi bir ilişkisi var. Tüm söylentiler sonucunda Vasquez ve Depp arasındaki görünür samimiyeti inceleyen beden dili uzmanları ise konuya bambaşka bir açıklık getirdi.
'DAHA SAMİMİ GÖSTERMEK İÇİN YAPILIYOR'
Ünlü beden dili uzmanı Judi James, ikili arasındaki samimi görüntülerin bir sebebi olduğundan oldukça emin. James'e göre Vasquez'in tavırları Depp'i daha sevimli göstermek için kurgulanmış. James'e göre Depp'in gerçek hayranları için onu romantik bir film havasında izlemek oldukça önemli bir nokta. İkilinin flörtten farksız olmayan tavırlarının altında Depp'in hayranlarının algısını diri tutmak yatıyor olabilir.
Özellikle Vasquez'in Depp'i kucaklarken, gözlerini kapatıp memnun bir şekilde gülümsediği fotoğraf bu algının yayılmasının en önemli sebeplerinden biri. Her ne kadar bu kucaklaşma iki arkadaşın samimi kucaklaşması gibi masum bir şekilde yorumlanabilse de James'e göre bu pozlar ve samimi hamleler kameralar için hazırlanmış bir tiyatro oyunun parçası.
Avukat Vasquez'in samimi tavırlarına karşılık Depp'in kulağına fısıldayan ve samimiyetini karşılıksız bırakmayan tavırları ise yine James'e göre aktörün nazik ve çekici görünmesini sağlayan davranışlar.