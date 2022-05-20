Alişan ölümden döndü soluğu eşiyle birlikte mahkemede aldı! Alişan’ın 12 milyonluk ’yağ aldırma’ davasında her yeri mosmor olmuştu

Alişan doktorun "Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım" demesine inandı ve Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ameliyat masasına yattı. Alişan 5 buçuk saat süren operasyon geçirdi. Alişan'ın eşi, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine "Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü" cevabını verdi.