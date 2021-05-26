Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi kızının pabucunu dama attı! Görenler 'böyle anne mi olur' dedirtti hayran bıraktı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 38 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığı Gözde Seda Altuner, bugüne kadar pek çok projede yer aldı ancak parlamasını Sadakatsiz ile yaşadı. 50 bini aşkın takipçi sayısıyla izleyicilerin yakın markajında olan Gözde Seda Altuner'in annesini görenler gözlerine inanmadı. Genç görünümüyle kızına taş çıkaran Seval Altuner herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlülerin anneleri...

26.05.2021 13:07 - Son Güncelleme: 26.05.2021 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





