Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si son haliyle şoke etmişti şimdi de aşkını ilan etti! İşte Pelin Ermiş'in sevgilisi! Estetik yaptırdı kilo verdi...
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin eski halinden eser yok! Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş son haliyle dikkat çekiyordu ve adından sık sık söz ettiriyordu. Ermiş şimdi de sevgilisiyle gündemde. İşte Pelin Ermiş'in sevgilisi.
22.06.2023 13:00 - Son Güncelleme: 22.06.2023 13:00
Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son hali dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Ermiş'in paylaşımları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.