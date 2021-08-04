Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki kim inanır 22 yaşında olduğuna! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Itır Esen...
2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olmasının ardından attığı skandal tweet nedeniyle tacından olan, Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen, sosyal medyanın gündeminde. Bir dönem adı Acun Ilıcalı'yla anılan Itır Esen, estetiğin dozunu fazla kaçırınca tanınmaz hale geldi. Itır Esen, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı Itır Esen…
04.08.2021 15:22
- Son Güncelleme: 04.08.2021 15:22
Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen, paylaştığı son fotoğrafındaki değişimle dikkat çekti.
2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olmasının ardından attığı skandal tweet nedeniyle tacından olan Itır Esen, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile gündem oldu.
Itır Esen, "Takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissetmek için burnumu yaptırmak istiyorum. Ama annem izin vermiyor. Önce onu ikna etmeliyim" demişti.