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Haberler Magazin Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp 'ellerimle abdest aldırdım' demişti: "Annem Suna Tohma..."

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp 'ellerimle abdest aldırdım' demişti: "Annem Suna Tohma..."

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp 'ellerimle abdest aldırdım' demişti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Ünlülerden de üzen haberler geldi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kalmıştı. Acı haberi Seren Serengil duyurmuştu. Mustafa Tohma annesini kendi elleriyle gömdükten sonra yeni paylaşımda bulundu.

12.02.2023 14:14 - Son Güncelleme: 12.02.2023 14:30
Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp ’ellerimle abdest aldırdım’ demişti: Annem Suna Tohma...

"ANNEM SUNA TOHMA..."

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp 'ellerimle abdest aldırdım' demişti...

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp ’ellerimle abdest aldırdım’ demişti: Annem Suna Tohma...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.4'lük depremde, Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi göçük altında kalmış, Tohma gözyaşları içinde yardım istemişti.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp ’ellerimle abdest aldırdım’ demişti: Annem Suna Tohma...

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp ’ellerimle abdest aldırdım’ demişti: Annem Suna Tohma...

Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" dedi.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp ’ellerimle abdest aldırdım’ demişti: Annem Suna Tohma...

Tohma ailesinin adresini de verdi.

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