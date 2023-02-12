Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp 'ellerimle abdest aldırdım' demişti: "Annem Suna Tohma..."
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp 'ellerimle abdest aldırdım' demişti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Ünlülerden de üzen haberler geldi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kalmıştı. Acı haberi Seren Serengil duyurmuştu. Mustafa Tohma annesini kendi elleriyle gömdükten sonra yeni paylaşımda bulundu.
12.02.2023 14:14 - Son Güncelleme: 12.02.2023 14:30
"ANNEM SUNA TOHMA..."
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın acı paylaşımı! Mezarını kazıp 'ellerimle abdest aldırdım' demişti...