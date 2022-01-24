İbrahim Tatlıses’in oğlu ölümden dönmüştü o gerçek ortaya çıktı! Kader mi tesadüf mü? İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da…
İbrahim Tatlıses'in oğlu ölümden dönmüştü o gerçek ortaya çıktı! Kader mi tesadüf mü? Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Hanım ile evliliğinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlı, geçen hafta özel bir hastanede beyin ameliyatı olmuştu. Ahmet Tatlı'nın beyin ameliyatını Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın yaptığı ortaya çıktı. Aynı doktor 14 Mart 2011'de Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan ve kafasından vurulan İbrahim Tatlıses'i, 6 saat süren ameliyatla hayata döndüren doktordu.
24.01.2022 11:59
- Son Güncelleme: 24.01.2022 12:03
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlı geçen hafta Ulus'taki özel bir hastanede beyin ameliyatı olmuştu.
Ahmet Tatlı'nın beyin ameliyatını Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın yaptığı ortaya çıktı. Aynı doktor 14 Mart 2011'de Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan ve kafasından vurulan İbrahim Tatlıses'i, 6 saat süren ameliyatla hayata döndüren doktordu.
İlhan Hoca'nın adını duyunca, 14 Mart 2011'e gittim! İbrahim Tatlıses'in, İbo Show çıkışında, Maslak'ta kurşunlandığı ve kafasından vurulduğu tarihe... Tatlıses, öldü diye düşünülürken 6 saat süren ameliyatla hayata tutunmuştu.