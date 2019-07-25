Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...
Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle Güven Bana isimli programla yaz boyunca hayranlarının karşısında olmaya devam ediyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren Anlı'nın özel hayatı merak konusu... Yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında sizce? İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin çocuklarını dünyaya getirdikleri yaşlar...
Müge Anlı'nın özel hayatı hakkında hemen hemen her şey merak ediliyor. Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ'ın kaç yaşında olduğu ise en çok merak edilen konular arasında. 45 yaşındaki başarılı sunucunun Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Güven Bana programlarındaki başarısı, özel hayatına olan ilgiyi bir hayli artırıyor. Çocuklara ve hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Müge Anlı kaç yaşında anne oldu?