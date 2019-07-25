Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...

Müge Anlı'nın özel hayatı hakkında hemen hemen her şey merak ediliyor. Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ'ın kaç yaşında olduğu ise en çok merak edilen konular arasında. 45 yaşındaki başarılı sunucunun Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Güven Bana programlarındaki başarısı, özel hayatına olan ilgiyi bir hayli artırıyor. Çocuklara ve hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Müge Anlı kaç yaşında anne oldu?