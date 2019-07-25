GaleriMagazin

Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...

Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle Güven Bana isimli programla yaz boyunca hayranlarının karşısında olmaya devam ediyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren Anlı'nın özel hayatı merak konusu... Yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında sizce? İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin çocuklarını dünyaya getirdikleri yaşlar...

25.07.2019 11:38 - Son Güncelleme: 25.07.2019 11:42
Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...

Müge Anlı'nın özel hayatı hakkında hemen hemen her şey merak ediliyor. Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ'ın kaç yaşında olduğu ise en çok merak edilen konular arasında. 45 yaşındaki başarılı sunucunun Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Güven Bana programlarındaki başarısı, özel hayatına olan ilgiyi bir hayli artırıyor. Çocuklara ve hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Müge Anlı kaç yaşında anne oldu?

Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...

ESRA EROL

Esra Erol, 2011 yılında Ali İdris isimli çocuğunu dünyaya getirdiğinde 29 yaşındaydı. Ünlü sunucu ikinci çocuğu Ömer'i ise 34 yaşında doğurdu.

Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...

SİBEL CAN

Sibel Can, erken yaşta anne olan ünlülerimizden ve üç çocuk sahibi. Hakan Ural ile olan evliliğinden 22 yaşındayken oğlu Engin Can'ı, 23 yaşında da kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, Sulhi Aksüt'le olan evliliğinden üçüncü çocuğu Emir'i doğurduğundaysa 30 yaşındaydı.

Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...

DEMET AKALIN

Çocuk sahibi olmak için epey mücadele veren Demet Akalın, kızı Hira'yı doğurduğunda 40 yaşındaydı. Okan Kurt ile birlikteliği olan ünlü şarkıcı şu an 46 yaşında ve ikinci çocuğu düşünüyor.

Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı meğer...

MERYEM UZERLİ

Yaşadığı ilişki sebebiyle hamileliği sırasında çalkantılı bir süreçten geçen Meryem Uzerli, kızı Lara'yı 2014 yılının Şubat ayında kucağına aldı ve o sırada 32 yaşındaydı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hilal Altınbilek ve annesi şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının annesi hayran bıraktı
Hilal Altınbilek ve annesi şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının annesi hayran bıraktı