Hilal Altınbilek ve annesi şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının annesi hayran bıraktı

Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Hilal Altınbilek'in son paylaşımı annesi ile oldu. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olay oldu.Yalıkavak'ta tatil yapan güzel oyuncu Hilal Altınbilek annesiyle yemek yerken çekilen bir karesini "Güzel bir akşam yemeği ve annesi" yorumuyla paylaştı. Hilal Altınbilek'in annesinin güzelliği takipçilerinden büyük övgü aldı. "Hilal Altınbilek ve annesi abla kardeş gibiler!" yorumları yapılan fotoğraf çok beğenildi.