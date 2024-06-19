Müge Anlı ve Hülya Avşar'ı bir arada görünce şok olacaksınız! O röportaj yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer önceden...

Atv'nin izleyici favorisi Müge Anlı ve magazin dünyasının önde gelen simalarından Hülya Avşar'ın birlikte çektirdikleri fotoğraflar yeniden gündem yarattı. Uzun yıllardır Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Tatlı Sert programının başarılı sunucusu olarak bilinen Müge Anlı, gençlik yıllarında Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajda dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul doğumlu olan Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, akademik kariyerine Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak devam etmişti.
Müge Anlı'nın gençlik yıllarına ait fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündem oldu ve milyonlarca hayranını bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. 50 yaşında olan bu deneyimli isim, uzun yıllardır Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü olarak izleyicilerle buluşuyor.
Yıllar önce Müge Anlı'nın Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajın fotoğrafları günlerce konuşuldu.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.