47’lik Demet Şener’den peş peşe tatil pozları! Görenler yorum yapmadan geçemedi! Fiziği olay oldu

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener'in 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı bulunuyor. Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak İrem, Ömer ve annesi ile tatile çıktı. 47 yaşındaki Demet Şener'in mayolu pozlarını görenler Şener için genç kızlara taş çıkardı yorumunu yaptı. İşte Demet Şener'in olay olan o pozları...