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47’lik Demet Şener’den peş peşe tatil pozları! Görenler yorum yapmadan geçemedi! Fiziği olay oldu

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener'in 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı bulunuyor. Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak İrem, Ömer ve annesi ile tatile çıktı. 47 yaşındaki Demet Şener'in mayolu pozlarını görenler Şener için genç kızlara taş çıkardı yorumunu yaptı. İşte Demet Şener'in olay olan o pozları...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 11:27 Güncelleme 18 Haziran 2024, 11:35
47’lik Demet Şener’den peş peşe tatil pozları! Görenler yorum yapmadan geçemedi! Fiziği olay oldu 1

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

47’lik Demet Şener’den peş peşe tatil pozları! Görenler yorum yapmadan geçemedi! Fiziği olay oldu 2

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı.

47’lik Demet Şener’den peş peşe tatil pozları! Görenler yorum yapmadan geçemedi! Fiziği olay oldu 3

MEZUNİYET FOTOĞRAFLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Şener, son olarak kızı İrem Kutluay'ın mezuniyet fotoğrafları ile çokça konuşuldu.

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