Masterchef 2024'ün jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı görenler şaştı kaldı! Öyle bir kilo verdi ki gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in son hali

Masterchef 2024 aynı jüri kadrosuyla yeni sezonuna başladı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı Masterchef 2024 yeni yarışmacılarını seçmeye başladı. Yayınlanan bölümlerde ise Mehmet Yalçınkaya'nın zayıf halleri dikkat çekti. Bir hayli kilo veren Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada da gündem oldu. İşte Mehmet Şef'in son hali...
Masterchef 2024 geçtiğimiz günlerde yeni sezonuna başladı. Jürileri her sezon olduğu gibi bu sezon da Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oldu.
Yeni yarışmaları eleme bölümleri yayınlanan Masterchef'i izleyenlerin gözünden bir detay kaçmadı: Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği kilolar.
Sert ve otoriter mizacıyla bilinen Mehmet Yalçınkaya geçen sezondan bu sezona bir hayli kilo verdi.