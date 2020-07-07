Devlet Kuşu'nun Aynur'u Serpil Çakmaklı son haliyle sosyal medyayı sallıyor! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı yeni haliyle...
82 Yeşilçam filminde rol alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biridir Devlet Kuşu. 1980 yılında izleyici ile buluşan Devlet Kuşu, Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Filme damga vuran ise aynı zamanda Yeşilçam'a damga vuran bir isim, Serpil Çakmaklı. Serpil Çakmaklı yeni haliyle şimdilerde sosyal medyayı sallıyor.
Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başarmıştır.
Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur.