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Haberler Magazin Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var

Yargı'nın komiser Eren'inin eşi bakın kim çıktı, görenler şaştı kaldı... O da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın bir de meyveleri var... Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde komiser Eren karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Uğur Aslan tam 22 yıl önce o isme gönlünü kaptırdı. İyi günde de kötü günde de eşinin hep yanında olan Uğur Aslan'ın 3 de evladı var...

12.12.2021 10:48 - Son Güncelleme: 12.12.2021 10:52
Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var...

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Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi oyuncusu Uğur Aslan sosyal medya gündeminde.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var

Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı dizinin komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi ve çocukları dikkat çekti.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var

EŞİ SENARİST ÇIKTI

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan geçtiğimiz haftalarda dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'un Yargı'yı izlerken duygulandığı anları paylaştı.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var

Uğur Aslan eşini paylaşarak "Arkadaşlar kendi yazdığı finali böyle izledi senaristimiz" yorumunda bulundu.

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