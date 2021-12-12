Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var
Yargı'nın komiser Eren'inin eşi bakın kim çıktı, görenler şaştı kaldı... O da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın bir de meyveleri var... Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde komiser Eren karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Uğur Aslan tam 22 yıl önce o isme gönlünü kaptırdı. İyi günde de kötü günde de eşinin hep yanında olan Uğur Aslan'ın 3 de evladı var...
12.12.2021 10:48
- Son Güncelleme: 12.12.2021 10:52
Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı görenler şaştı kaldı o da çok ünlü bir isim! 22 yıllık aşkın üç de meyvesi var...
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi oyuncusu Uğur Aslan sosyal medya gündeminde.
EŞİ SENARİST ÇIKTI
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan geçtiğimiz haftalarda dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'un Yargı'yı izlerken duygulandığı anları paylaştı.
Uğur Aslan eşini paylaşarak "Arkadaşlar kendi yazdığı finali böyle izledi senaristimiz" yorumunda bulundu.