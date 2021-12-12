Melis Sezen'in ödül töreni konuşmasını ti'ye alan Doğu Demirkol ortalığı yıktı geçti: "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an"
Melis Sezen'in ödül töreni konuşmasını ti'ye alan Doğu Demirkol ortalığı yıktı geçti. 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma ve giydiği derin dekolteli beyaz elbise ile magazin gündemine bomba gibi düşen Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canandırdığı Derin karakteri ile sık sık adından söz ettiriyordu. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne kardeşi ile katılan ve hem elbisesi hem de konuşması ile geceye damga vuran başarılı oyuncu, komedyen Doğu Demirkol'un radarına girdi. İşte sosyal medyayı kahkahaya boğan o anlar...
12.12.2021 12:04
- Son Güncelleme: 12.12.2021 12:24
"BUNU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE ŞU AN"
Melis Sezen'in ödül töreni konuşmasını ti'ye alan Doğu Demirkol ortalığı yıktı geçti.
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Melis Sezen'i tutarak, ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' dedi.