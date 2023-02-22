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Haberler Magazin Müge Anlı Taner Savut'tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: "Abisi yüzükten teşhis etti..."

Müge Anlı Taner Savut'tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: "Abisi yüzükten teşhis etti..."

Müge Anlı Taner Savut'tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesi günler sonra bulundu. Taner Savut'un arkadaşı Fevzi Layiç'in Müge Anlı'nın programına bağlanarak yardım istemesinin ardından Savut'un cenazesinin başka bir cenaze ile karışarak Adana'ya gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı acı detayı ATV canlı yayınında aktardı.

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22.02.2023 10:39 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:07
Müge Anlı Taner Savut’tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: Abisi yüzükten teşhis etti...

"ABİSİ YÜZÜKTEN TEŞHİS ETTİ..."

Müge Anlı Taner Savut'tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış...

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Müge Anlı Taner Savut’tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: Abisi yüzükten teşhis etti...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden birçok kentimiz derinden etkilenirken, Hatay felaketten en fazla etkilenen şehirlerin başında geliyordu.

Müge Anlı Taner Savut’tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: Abisi yüzükten teşhis etti...

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, orta saha oyuncusu Christian Atsu ile beraber yıkılan Rönesans Rezidans enkazının altında kalırken, Ganalı oyuncunun cansız bedenine depremin 13. gününde ulaşıldı.

Müge Anlı Taner Savut’tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: Abisi yüzükten teşhis etti...

Taner Savut'un kaldığı daireye ulaşılmış ancak kendisine ulaşılamamıştı.

Müge Anlı Taner Savut’tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: Abisi yüzükten teşhis etti...

Teknik Direktör Fevzi Layiç Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u aradıklarını belirtti ve yardım istedi.

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