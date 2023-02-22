Müge Anlı Taner Savut'tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış: "Abisi yüzükten teşhis etti..."
Müge Anlı Taner Savut'tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesi günler sonra bulundu. Taner Savut'un arkadaşı Fevzi Layiç'in Müge Anlı'nın programına bağlanarak yardım istemesinin ardından Savut'un cenazesinin başka bir cenaze ile karışarak Adana'ya gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı acı detayı ATV canlı yayınında aktardı.
22.02.2023 10:39 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:07
"ABİSİ YÜZÜKTEN TEŞHİS ETTİ..."
Müge Anlı Taner Savut'tan gelen acı haberi duyurdu! Fevzi Layiç arayıp yardım istemişti meğer cenazeler karışmış...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden birçok kentimiz derinden etkilenirken, Hatay felaketten en fazla etkilenen şehirlerin başında geliyordu.
Teknik Direktör Fevzi Layiç Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u aradıklarını belirtti ve yardım istedi.