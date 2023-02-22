17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi
Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo'nun evine geçmeden önce 1 ay kaldığı otelde ödediği ücret dudak uçuklatan cinsten. İşte haberin detayları...
22.02.2023 10:32 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:05