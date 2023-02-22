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Haberler Magazin 17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi

17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo'nun evine geçmeden önce 1 ay kaldığı otelde ödediği ücret dudak uçuklatan cinsten. İşte haberin detayları...

22.02.2023 10:32 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:05
17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi

Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo konuşulmaya devam ediyor.

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17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi

Arabistan'da yeni evine taşınan Ronaldo'nun bu süre içinde kaldığı otele servet ödediği ortaya çıktı.

17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi

17 SUİT İÇİN REZERVASYON
Riyad'daki bir otelde kalan Ronaldo'nun ödediği astronomik ücret dudak uçuklattı.

17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi

Yıldız futbolcu, ailesi ve yakınlarının kaldığı 17 suit rezervasyonu yaptırmıştı.

17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi

Suudi Arabistan'daki evine geçiş yapan Ronaldo, ailesiyle birlikte şu ana dek konakladığı otele bir servet ödedi.

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