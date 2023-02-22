Sabancılara torun müjdesi! Gelinine hayran olan Arzu Sabancı babaanne oluyor! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı hamile işte bebeğin cinsiyeti...
Sabancılara torun müjdesi! Gelinine hayran olan Arzu Sabancı babaanne oluyor! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı hamile, üstelik bebeğin cinsiyeti de ortaya çıktı. 3 yıl birlikte olduğu Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Kayı Sabancı ay alık hamile. İşte acı günlerde gelen müjdeli haberin detayları...
22.02.2023 11:13 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:25
Sabancılara torun müjdesi! Gelinine hayran olan Arzu Sabancı babaanne oluyor! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı hamile işte bebeğin cinsiyeti...
Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
İçimizin her gün kahrolduğu bugünlerde Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı'nın anne-baba olmaya hazırlandığı bilgisi geldi.