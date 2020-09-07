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Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Özyakup köşe bucak kaçtı! Nedeni ise Melisa Aslı Pamuk...

Oynadığı maçlarda eski Oğuzhan'ın performansına yakın bir çizgiye geldiği çok net görülen Beşiktaş'ın yetenekli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yaklaşık 2 yıldır oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan ve gazetecilerden köşe bucak kaçan futbolcu Oğuzhan Özyakup, objektifleri fark edince hemen depara kalktı ve bulunduğu ortamı terk etti. 27 yaşındaki Oğuzhan Özyakup bir dönem Demet Özdemir ile birlikteydi...

07.09.2020 10:26 - Son Güncelleme: 07.09.2020 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





