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Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Özyakup köşe bucak kaçtı! Nedeni ise Melisa Aslı Pamuk...
Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Özyakup köşe bucak kaçtı! Nedeni ise Melisa Aslı Pamuk...
Oynadığı maçlarda eski Oğuzhan'ın performansına yakın bir çizgiye geldiği çok net görülen Beşiktaş'ın yetenekli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yaklaşık 2 yıldır oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan ve gazetecilerden köşe bucak kaçan futbolcu Oğuzhan Özyakup, objektifleri fark edince hemen depara kalktı ve bulunduğu ortamı terk etti. 27 yaşındaki Oğuzhan Özyakup bir dönem Demet Özdemir ile birlikteydi...
07.09.2020 10:26
- Son Güncelleme: 07.09.2020 10:26
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, önceki gün Etiler'deki bir restoranda yemek yedi. Mekanda arkadaşları ile bir araya gelen Özyakup, çıkışta hızlı adımlarla hareket etti.
Yaklaşık 2 yıldır oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan ve gazetecilerden köşe bucak kaçan 27 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Amsterdam şehrinde baş başa tatil yaptıkları iddia edilen Özyakup, "Arkadaşlar teşekkür ederim. Biliyorsunuz özel hayat konuşmuyoruz" dedi.
Melisa Alı Pamuk ile aşk yaşayan Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile bir dönem sevgiliydi.
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