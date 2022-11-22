Müge Anlı siyah saten elbisesiyle ortalığı salladı! Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen: "Sade ve şık nasıl olunur işte böyle olunur"

Bugün canlı yayına saten bir elbiseyle çıkan Müge Anlı güzelliğiyle hayran bıraktı. Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen, "Sade ve şık nasıl olunur işte böyle olunur" diyerek Müge Anlı'yı iltifat yağmuruna tuttu.