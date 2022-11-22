Müge Anlı siyah saten elbisesiyle ortalığı salladı! Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen: "Sade ve şık nasıl olunur işte böyle olunur"
Müge Anlı siyah saten elbisesiyle ortalığı salladı! Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen'den Müge Anlı'ya övgüler yağdı. Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV canlı yayınında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı geçtiğimiz günlerde küçük bir kaza geçirdiğini ifade etmiş ve "Çocuğumun suçu yok, benim hatam. Görüntümden dolayı herkesten özür dilerim" demişti. Bugün canlı yayına saten bir elbiseyle çıkan Müge Anlı'ya ekip arkadaşları Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen'den iltifat yağdı.
22.11.2022 11:37 - Son Güncelleme: 22.11.2022 11:37
SADE VE ŞIK NASIL OLUNUR İŞTE BÖYLE OLUNUR"
Müge Anlı siyah saten elbisesiyle ortalığı salladı! Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen, Müge Anlı'ya iltifat yağdırdı.
Bugün canlı yayına saten bir elbiseyle çıkan Müge Anlı güzelliğiyle hayran bıraktı. Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen, "Sade ve şık nasıl olunur işte böyle olunur" diyerek Müge Anlı'yı iltifat yağmuruna tuttu.
Geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı ATV canlı yayınında gündemi belirlemeye devam ediyor.
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