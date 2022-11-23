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Haberler Magazin Kesenin ağzını açtı! "Böyle kocam olsa..." Seda Sayan'a biricik kocasından muhteşem doğum günü!

Kesenin ağzını açtı! "Böyle kocam olsa..." Seda Sayan'a biricik kocasından muhteşem doğum günü!

Seda Sayan'ın doğum günü için sürpriz çalışmalarına başlayan Çağlar Ökten'in yaptığını duyanlar kulaklarına inanamadı.

takvim.com.tr
23.11.2022 11:48 - Son Güncelleme: 23.11.2022 11:48
Kesenin ağzını açtı! Böyle kocam olsa... Seda Sayan’a biricik kocasından muhteşem doğum günü!

Geçtiğimiz günlerde kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda sayan sık sık gündemde yer alıyor. İlerleyen günlerde doğum günü olan Seda Sayan'a kocası Çağlar Ökten'den milyon liralık hediye geldi.

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Kesenin ağzını açtı! Böyle kocam olsa... Seda Sayan’a biricik kocasından muhteşem doğum günü!

Sosyal medyada dönen iddialara göre Çağlar Ökten, canından çok sevdiği Seda Sayan'ın doğum gününü aşıklar şehri olarak da bilenen Paris'te kutlayacak.

Kesenin ağzını açtı! Böyle kocam olsa... Seda Sayan’a biricik kocasından muhteşem doğum günü!

Eyfel kulesi yakınlarında bir mekân ayarlama gayreti gösteren Çağlar Ökten, söylenenlere göre kendi elleriyle yemek pişirmeyi de hedefliyor.

Kesenin ağzını açtı! Böyle kocam olsa... Seda Sayan’a biricik kocasından muhteşem doğum günü!

İşte ünlülerin birbirinden güzel pastaları...

Kesenin ağzını açtı! Böyle kocam olsa... Seda Sayan’a biricik kocasından muhteşem doğum günü!

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