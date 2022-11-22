Masterchef'in o ismi Mehmet Yalçınkaya'nın sır gibi sakladığı olayı anlattı Somer Sivrioğlu bile şoke oldu 'ilk kez duyuyorum'
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef bir yandan babacan tavrıyla da kalpleri kazanıyor. Masterchef'in ilk sezon finalisti Kerem'in anlattıkları ise bunu destekler nitelikte.
22.11.2022 12:38 - Son Güncelleme: 22.11.2022 12:38
Geçtiğimiz günlerde yemek tadımı için MasterChef Türkiye'nin bir bölümüne konuk olan eski yarışmacı Kerem'in anlattığı hikaye de Mehmet Yalçınkaya'nın hiç göründüğü gibi sert biri olmadığını bir kez daha kanıtladı.