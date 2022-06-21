Müge Anlı evleniyor bir de yüzüğüne bakın! Ünlü sunucu nişanlısını öve öve bitiremedi! Şinasi Yüzbaşıoğlu bakın kim çıktı
14 yıldır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı müjdeli haberi de ailesi gibi gördüğü stüdyoda sevenleriyle paylaştı. 48 yaşındaki ünlü sunucu evleneceğini duyurdu. Müstakbel eşinin adını da vererek, ''İsmi Şinasi Yüzbaşıoğlu, kendisi devlet memuru, çok saygı duyduğum bir mesleği var.'' dedi. Çok kısa bir süre içerisinde karar verdiğini söyleyen Müge Anlı evlilik tarihini de paylaştı. Peki Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zaman evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, emniyet müdürü mü? İşte ünlü çift hakkında merak edilenler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yıllardır ATV ekranlarında kayıpları bulan, cinayetleri çözen ünlü sunucu mutlu bir haber verdi. 20 Haziran Pazartesi günü haftanın ilk gününde canlı yayına yüzük takarak çıkan Anlı herkesi şoke etti. Hayatında biri olduğunu duyuran güzel sunucu evleneceğini açıkladı ve müstakbel eşi hakkında da bilgi verdi. Milyonlarca seveni olan Müge Anlı'nın ne zaman evleneceği, nişanlısı merak konusu oldu. Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, emniyet müdürü mü? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında? Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zaman evleniyor?
Pazartesi günü programın açılışını yapan Müge Anlı sezon finali öncesi bir haber vereceğini söyledi.
24 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali yapacağını belirten başarılı sunucu evlilik haberini de Cuma günü vermeyi düşündüğünü ancak daha sonra bugün vermeye karar verdiğini dile getirdi.
''EVLENMEYE KARAR VERDİM''
Anlı, ATV ekranlarında evlilik müjdesini şu sözlerle duyurdu:
''Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.