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Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! Müge Anlı reyting rekortmeni dizide oynamış!

Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi yıllar sonra ortaya çıktı! ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile reyting rekorları kıran ünlü isim hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında izleyenlerin gönlünde taht kuran ünlü isim oldukça popüler durumda. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan programın yeni sezona Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Müge Anlı'nın ise yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol... Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. İşte Güven Bana yarışmasının sunucusu Müge Anlı'nın oynadığı diziden kareler

23.07.2019 19:33 - Son Güncelleme: 23.07.2019 20:13
Güven Bana yarışmasının sunucusu Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! Müge Anlı reyting rekortmeni dizide oynamış!

İşte Güven Bana yarışmasının sunucusu Müge Anlı'nın oynadığı diziden kareler

Güven Bana yarışmasının sunucusu Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! Müge Anlı reyting rekortmeni dizide oynamış!
Güven Bana yarışmasının sunucusu Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! Müge Anlı reyting rekortmeni dizide oynamış!

DİZİLERDE UNUTULMAZ HAFIZLARA KAZINAN KARAKTERLER...

Güven Bana yarışmasının sunucusu Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! Müge Anlı reyting rekortmeni dizide oynamış!

Avrupa Yakası - Gaffur

Güven Bana yarışmasının sunucusu Müge Anlı rol aldığı dizide usta oyunculara taş çıkarttı! Müge Anlı reyting rekortmeni dizide oynamış!

Ezel ve Ramiz Dayı

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