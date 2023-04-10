Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi: "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum"
Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi.15 yıldır ATV ekranlarında Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı gündemi belirlemeye devam ediyor. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bugün yayına başlarken Türk polisinin gününü kutlayan Müge Anlı ardından, "Bugün Rahmi Özkan'ın da doğum günü" dedi ve canlı yayında arkadaşının doğum gününü kutladı. Rahmi Özkan, yaş gününü kutlayan başarılı televizyoncuya teşekkürlerini iletirken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu da unutmadı. Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da Polis Haftası'nı kutladı. Ardından Rahmi Özkan'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.
"BEN DE EŞİNİZ SAYIN ŞİNASİ BEY'İN EMNİYET MENSUBU GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"
Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi.
Arkadaşı Rahmi Özkan'ın doğum gününü kutlayan Müge Anlı'ya karşı jest geldi. Rahmi özkan, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Polis Haftası'nı, "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum" sözleriyle kutladı.
Kayınvalidesini annesinden daha çok sevdiğini söyleyen Eda 13 aydır yanında yaşadığı İsmail ile ayrılık kararı alırken, Müge Anlı TikTok'tan İsmail'e, "Senin asker yarin olayım mı" mesajı atan ve hiç tanımadığı İsmail için o dönem ailesini bile silecek kadar gözü dönen Eda'ya tepki gösterdi. Ardından Müge Anlı, "Biraz edep ya. Bu toplumu nereye götürmeye çalışıyorsunuz" diyerek Rahmi Özkan'a da mesaj atıldığını belirtti. Rahmi Özkan'ın evli olmasına rağmen gelen mesajlarla şoke olduğunu belirten Anlı açtı ağzını yumdu gözünü.