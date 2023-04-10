Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi: "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum"

Kayınvalidesini annesinden daha çok sevdiğini söyleyen Eda 13 aydır yanında yaşadığı İsmail ile ayrılık kararı alırken, Müge Anlı TikTok'tan İsmail'e, "Senin asker yarin olayım mı" mesajı atan ve hiç tanımadığı İsmail için o dönem ailesini bile silecek kadar gözü dönen Eda'ya tepki gösterdi. Ardından Müge Anlı, "Biraz edep ya. Bu toplumu nereye götürmeye çalışıyorsunuz" diyerek Rahmi Özkan'a da mesaj atıldığını belirtti. Rahmi Özkan'ın evli olmasına rağmen gelen mesajlarla şoke olduğunu belirten Anlı açtı ağzını yumdu gözünü.