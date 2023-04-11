Eda Ece'nin nikah şahidi bakın hangi ünlü isim "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" demişti! Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer...

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenmeye hazırlanan oyuncu Eda Ece'nin sevenleri ünlü oyuncunun ne zaman evleneceğini merak ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda düğün tarihi netleşen Eda Ece'nin nikah şahidi de belli oldu.