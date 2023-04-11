Eda Ece'nin nikah şahidi bakın hangi ünlü isim "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" demişti! Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer...
Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Buğrahan Tuncer'in müstakbel eşine 30 milyon TL'lik bir hediye alacağı iddia edilmişti. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken bakın Eda Ece nikah şahidi olarak kimi işaret etti.
11.04.2023 09:37 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:38
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenmeye hazırlanan oyuncu Eda Ece'nin sevenleri ünlü oyuncunun ne zaman evleneceğini merak ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda düğün tarihi netleşen Eda Ece'nin nikah şahidi de belli oldu.
Ünlü oyuncu Eda Ece ve Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldızı Buğrahan Tuncer'in düğün hazırlıkları son sürat devam ediyor. 20 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı.