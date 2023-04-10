RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol 'Ayşe bize miras' dedi o bakışları görenler: "Havada aşk kokuyor"

Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol 'Ayşe bize miras' dedi o bakışları görenler: "Havada aşk kokuyor"

Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol 'Ayşe bize miras' dedi o bakışları görenler, "Havada aşk kokuyor" demeden geçmedi. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir fotoğrafla Ayşe Kırca'nın Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı iddiası gündemde yer almıştı. İkili Bebek'te objektiflere yansıdı. Demirkol, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına, "Ayşe Hanım, değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda" yanıtını vermekle yetindi ancak bakışlar aşk iddialarını doğrular gibiydi...

10.04.2023 11:38 - Son Güncelleme: 10.04.2023 11:46
Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol ’Ayşe bize miras’ dedi o bakışları görenler: Havada aşk kokuyor

Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol 'Ayşe bize miras' dedi o bakışları görenler, "Havada aşk kokuyor" demeden geçmedi.

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Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol ’Ayşe bize miras’ dedi o bakışları görenler: Havada aşk kokuyor

Türk tiyatrosunun ünlü isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medya gündeminde.

Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol ’Ayşe bize miras’ dedi o bakışları görenler: Havada aşk kokuyor

Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu.

Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol ’Ayşe bize miras’ dedi o bakışları görenler: Havada aşk kokuyor

Son olarak Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Ayşe Kırca'nın Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol ’Ayşe bize miras’ dedi o bakışları görenler: Havada aşk kokuyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu görüntünün ardından ikili Bebek'te objektiflere yansıdı.

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