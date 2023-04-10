Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol 'Ayşe bize miras' dedi o bakışları görenler: "Havada aşk kokuyor"
Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol 'Ayşe bize miras' dedi o bakışları görenler, "Havada aşk kokuyor" demeden geçmedi. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir fotoğrafla Ayşe Kırca'nın Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı iddiası gündemde yer almıştı. İkili Bebek'te objektiflere yansıdı. Demirkol, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına, "Ayşe Hanım, değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda" yanıtını vermekle yetindi ancak bakışlar aşk iddialarını doğrular gibiydi...
10.04.2023 11:38 - Son Güncelleme: 10.04.2023 11:46
Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yakalanan Doğu Demirkol 'Ayşe bize miras' dedi o bakışları görenler, "Havada aşk kokuyor" demeden geçmedi.
Son olarak Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Ayşe Kırca'nın Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı iddia edildi.