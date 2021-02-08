Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...

Konuk olduğu televizyon programında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bulunan Emel ile ilgili Müge Anlı, "O ekibin içinde milyonlarca seyircim var. İhbar hatlarını herkes telefonuna kaydetmiş. Bir şey olunca direk çekip atıyorlar. Bizim derdimiz aileler kavuşsun yenisi geldin derdindeyiz. Ben sizin ve halkın desteğine çok teşekkür ediyorum. Beni şu nedenden dolayı seviyorlar, orada hiç tanımadıkları bir insanın derdi çözülüyor ve ben ona vesile oluyorum." dedi.