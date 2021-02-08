Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...
Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, Atv ekranlarında dünya filmlerine taş çıkartıyor. Anlık yayın yaparak milyonların hayatına dokunan Müge Anlı, bir televizyon programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Başarılı televizyoncu geçtiğimiz günlerde 37 yıldır kayıp olan Emel'i bularak Atv ekranlarında bir mucizeye daha imza atmıştı. Müge Anlı, o duygusal anlarda neler yaşandığını ve hayatına dair merak edilenleri anlattı.
Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! 37 yıldır kayıp olan Emel'i bulan ve canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, telefonla katıldığı bir televizyon programında hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Sunucunun sorusu üzerine Müge Anlı, hakkındaki '7 koruması var' iddiasına da yanıt verdi.
Konuk olduğu televizyon programında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bulunan Emel ile ilgili Müge Anlı, "O ekibin içinde milyonlarca seyircim var. İhbar hatlarını herkes telefonuna kaydetmiş. Bir şey olunca direk çekip atıyorlar. Bizim derdimiz aileler kavuşsun yenisi geldin derdindeyiz. Ben sizin ve halkın desteğine çok teşekkür ediyorum. Beni şu nedenden dolayı seviyorlar, orada hiç tanımadıkları bir insanın derdi çözülüyor ve ben ona vesile oluyorum." dedi.