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Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, Atv ekranlarında dünya filmlerine taş çıkartıyor. Anlık yayın yaparak milyonların hayatına dokunan Müge Anlı, bir televizyon programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Başarılı televizyoncu geçtiğimiz günlerde 37 yıldır kayıp olan Emel'i bularak Atv ekranlarında bir mucizeye daha imza atmıştı. Müge Anlı, o duygusal anlarda neler yaşandığını ve hayatına dair merak edilenleri anlattı.

08.02.2021 17:37 - Son Güncelleme: 08.02.2021 17:40
Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! 37 yıldır kayıp olan Emel'i bulan ve canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, telefonla katıldığı bir televizyon programında hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Sunucunun sorusu üzerine Müge Anlı, hakkındaki '7 koruması var' iddiasına da yanıt verdi.

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Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...

7 KORUMA İDDİASI...

"Ben koruma ile gezmem. Benim hiç öyle şeylerim yok. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Kimse kimsenin kaderinden ölümü de alamaz."

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...

Müge Anlı geçtiğimiz hafta canlı yayında 37 yıl sonra bir mucizeye ev sahipliği yapmıştı. 1985 yılında Darülaceze'den evlatlık alındı. 3,5 yaşında kaybolan Emel 37 yıl sonra bulundu. İngiltere'de olduğu öğrenilen Emel'in bulunduğu anlarda canlı yayında duygusal anlar yaşanmıştı.

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...

Müge Anlı'nın ayaklarına kapanan anne tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuş ve Müge Anlı maskesini takarak sevinç gözyaşlarına boğulan anneye sarılmıştı.

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili o iddiaya yanıt verdi! Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Müge Anlı...

Konuk olduğu televizyon programında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bulunan Emel ile ilgili Müge Anlı, "O ekibin içinde milyonlarca seyircim var. İhbar hatlarını herkes telefonuna kaydetmiş. Bir şey olunca direk çekip atıyorlar. Bizim derdimiz aileler kavuşsun yenisi geldin derdindeyiz. Ben sizin ve halkın desteğine çok teşekkür ediyorum. Beni şu nedenden dolayı seviyorlar, orada hiç tanımadıkları bir insanın derdi çözülüyor ve ben ona vesile oluyorum." dedi.