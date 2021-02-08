Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un Koçovalı'sı çıktı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel dizisinde evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak, şimdilerde Çukur dizisinin gözü kara Akın Koçovalı'sı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu...
08.02.2021 18:32
- Son Güncelleme: 08.02.2021 18:42