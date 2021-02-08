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Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un Koçovalı'sı çıktı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de Ömer'in küçük kardeşi Mert Uçar karakterine hayat veriyordu Burak Dakak... Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan Ezel dizisinde evin küçük oğlunu canlandıran Burak Dakak, şimdilerde Çukur dizisinin gözü kara Akın Koçovalı'sı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ezel'de Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu...

08.02.2021 18:32 - Son Güncelleme: 08.02.2021 18:42
Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un Koçovalı'sı çıktı!

2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde 22 yaşında ve Çukur dizisinde rol alıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un Koçovalı'sı çıktı!

İşte şimdilerde Çukur'un Akın'ı olarak tanınan bir dönemin çocuk oyuncusu Burak Dakak ve ünlülerin değişimleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un Koçovalı'sı çıktı!

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA

Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un Koçovalı'sı çıktı!

MERVE DİZDAR

Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşiydi... Ezel dizisinin küçük Mert'i Çukur'un Koçovalı'sı çıktı!