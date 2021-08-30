Müge Anlı, Oktay Kaynarca ve daha birçok ünlüden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır...'
99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı. Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin bayram coşkusu...
30.08.2021 10:45
- Son Güncelleme: 30.08.2021 11:02
'TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR...'
Müge Anlı, Oktay Kaynarca ve daha birçok ünlüden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları gelmeye başladı.