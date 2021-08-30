Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın evine taşındı!
'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan'ın evine taşındı! Bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı'ndaki Maçka Palas'ın yeni sakini Nusret Gökçe oldu! 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı'nın ikonik binası 2008'de otele dönüştürülmüştü.
30.08.2021 11:17
- Son Güncelleme: 30.08.2021 11:17