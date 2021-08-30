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Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın evine taşındı!

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan'ın evine taşındı! Bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı'ndaki Maçka Palas'ın yeni sakini Nusret Gökçe oldu! 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı'nın ikonik binası 2008'de otele dönüştürülmüştü.

30.08.2021 11:17 - Son Güncelleme: 30.08.2021 11:17
Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın evine taşındı!

Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan'ın evine taşındı!

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Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın evine taşındı!

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan, yurt dışı ve içindeki restoranlarında dünyaca ünlü isimlere hizmet sunan Nusret Gökçe, Zorlu Center'daki rezidansından çıkarak, sahibi olduğu Maçka Palas'a taşındı.

Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın evine taşındı!

Mimar Giulio Mongeri tarafından 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı'nın ikonik binası, 1994 yılında Doğuş Holding tarafından satın alınmış ve 2008'de de Park Hyatt Oteli'ne dönüştürülmüştü.

Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın evine taşındı!

50 MİLYON EURO!
Nusret Gökçe, binayı 2019 yılında 50 milyon Euro (yaklaşık 500 milyon TL) karşılığında Doğuş Grubu'ndan satın aldı, otelin altına kendi adını taşıyan restoranı açtı.

Nusret Gökçe, Şair-i Azam olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın evine taşındı!

Hürriyet'in haberine göre; yılın büyük bir bölümünü dünyanın çeşitli noktalarında olan restoranlarını ziyaret ederek geçiren ünlü şef, artık İstanbul'da olduğu zamanlar Maçka Palas'ta kalacak.

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