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Haberler Magazin Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık ve Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı. 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri 2022' araştırmasının sonuçları ortaya çıktı. Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 2022 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesinde bakın kaçıncı sırada yer aldı!

06.11.2022 12:06 - Son Güncelleme: 06.11.2022 12:06
Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ’u solladı

Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı.

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Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ’u solladı

İşte Türkiye'nin En Güvenilir Ünlüleri...

Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ’u solladı

13 - Kıvanç Tatlıtuğ

Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ’u solladı

12 - Kerem Alışık

Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ’u solladı

11 - Acun Ilıcalı

Acun; 2020'de 7. sırada, 2021'de ise 10. sıradaydı...

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