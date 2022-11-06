Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık, Şener Şen ve Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı
Müge Anlı o listede 3 yıldır yerini koruyor! Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Kerem Alışık ve Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı. 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri 2022' araştırmasının sonuçları ortaya çıktı. Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 2022 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesinde bakın kaçıncı sırada yer aldı!
06.11.2022 12:06 - Son Güncelleme: 06.11.2022 12:06