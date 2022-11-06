Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den kötü haber! 6 yıl önce evlenmiş 7 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı...
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den kötü haber! 7 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı ünlü çift... Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den korkutan haber geldi. Bodrum tatilinde olan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer geçtiğimiz günlerde plaj keyifleriyle gündeme gelmişti. Tatili zehir olan çiftin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar....
06.11.2022 11:18 - Son Güncelleme: 06.11.2022 11:18
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den kötü haber! 6 yıl önce evlenmiş 7 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı...
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.
Hamileliği süresince paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer doğumdan sonra ise oğlu ve eşi ile soluğu tatilde almıştı.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.