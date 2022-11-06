Fahriye Evcen'in doğumuna günler kala dudak uçuklatan hediye! 7 odalı villa ve lüks bir arabanın ardından Burak Özçivit bakın ne aldı
Fahriye Evcen'in doğumuna günler kala dudak uçuklatan hediye! 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen ikinci oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. İlk oğlu Karan Özçivit'i dünyaya getireceği sırada eşi Burak Özçivit'in aldığı hediyeler dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu ikinci kez hamle olan eşi için kesenin ağzını bir kez daha açtı. 7 odalı villa ve lüks bir arabanın ardından Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen'e bakın ne aldı...
06.11.2022 12:53 - Son Güncelleme: 06.11.2022 12:57
Fahriye Evcen'in doğumuna günler kala dudak uçuklatan hediye! 7 odalı villa ve lüks bir arabanın ardından Burak Özçivit bakın ne aldı
Eylül ayında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde boy gösteren Burak Özçivit açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Düğünde tek başına yer alan Burak Özçivit, "Fahriye yok, onu temsilen ben geldi. Bakalım bekliyoruz bebek 4.5 aylık oldu, Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız..." demişti.
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