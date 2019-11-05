Bülent Ersoy'a ne oldu? Elleri mosmor! Korkunç 10 günün izleri üzerinde...
Bülent Ersoy'a ne oldu? Yıllardır sahnelerden inmeyen ve güçlü sesini tüm Türkiye'ye dinleten Bülent Ersoy önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Her daim gösterişli kıyafetleri ve makyajıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir detayla dikkatleri üzerine topladı. Dikkatli gözlerden kaçmayan morluklar Bülent Ersoy'a ne oldu? sorularına sebep oldu.
05.11.2019 10:17
- Son Güncelleme: 05.11.2019 10:25
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