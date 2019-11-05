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Bülent Ersoy'a ne oldu? Elleri mosmor! Korkunç 10 günün izleri üzerinde...

Bülent Ersoy'a ne oldu? Yıllardır sahnelerden inmeyen ve güçlü sesini tüm Türkiye'ye dinleten Bülent Ersoy önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Her daim gösterişli kıyafetleri ve makyajıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir detayla dikkatleri üzerine topladı. Dikkatli gözlerden kaçmayan morluklar Bülent Ersoy'a ne oldu? sorularına sebep oldu.

05.11.2019 10:17 - Son Güncelleme: 05.11.2019 10:25
Bülent Ersoy'a ne oldu? Elleri mosmor! Korkunç 10 günün izleri üzerinde...

Bülent Ersoy, cumartesi akşamı Günay Restaurant'da sevenleriyle buluştu. 39.5 derece ateşle sahneye çıkan ünlü sanatçının sol elindeki morluklar herkesin dikkatini çekti.

Bülent Ersoy'a ne oldu? Elleri mosmor! Korkunç 10 günün izleri üzerinde...

ENFEKSİYONLA SAVAŞIYOR
Sabah'ın haberine göre Bülent Ersoy hastalıkla boğuşuyor. Ersoy'un 10 gündür İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ve çok ağır gribal bir enfeksiyonla savaştığı öğrenildi.

Bülent Ersoy'a ne oldu? Elleri mosmor! Korkunç 10 günün izleri üzerinde...

Tahliller için kan veren ve damar yolu açılan Bülent Ersoy'un elinde morluklar oluştu. Sanatçı, tekrar istirahate çekildi.

Peki sahneye hasta hasta çıkan ve sevenlerini korkutan Bülent Ersoy kaç yaşında?

Bülent Ersoy'a ne oldu? Elleri mosmor! Korkunç 10 günün izleri üzerinde...

EBRU GÜNDEŞ

44 yaşında

Bülent Ersoy'a ne oldu? Elleri mosmor! Korkunç 10 günün izleri üzerinde...

BENSU SORAL

28 yaşında

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