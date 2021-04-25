RAMAZAN İMSAKİYE
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Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...

Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan sanatçıyı yıllar adeta teğet geçmiş... 90'lı yılların Ramazan Eğlencesi temalı programlarda iftar saatinde ekranların vazgeçilmez ismi ünlü kanto sanatçısı Nurhan Damcıoğlu'ydu. Şimdilerde 79 yaşında olan efsane isim, ilerleyen yaşına rağmen güzelliği ve dinçliği ile kendine hayran bırakmaya devam ediyor. İşte 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk Nurhan Damcıoğlu'nun son hali...

25.04.2021 12:46 - Son Güncelleme: 25.04.2021 12:58
Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...

YILLAR TEĞET GEÇMİŞ...

5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 1990'lı yıllarda bu kadar özel kanal yokken Ramazan eğlencesi olarak tüm Türkiye, Nurhan Damcıoğlu'nu izlemek için ekran başına geçerdi.

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Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...

Yüksek enerjisi, sivri dilli şakaları ve kanto performansıyla herkese keyifli bir Ramazan geçirten Nurhan Damcıoğlu, şimdilerde ekrandan uzak duruyor. İşte Nurhan Damcıoğlu'nun son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...

NURHAN DAMCIOĞLU

Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...
Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...