Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...

YILLAR TEĞET GEÇMİŞ...

5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 1990'lı yıllarda bu kadar özel kanal yokken Ramazan eğlencesi olarak tüm Türkiye, Nurhan Damcıoğlu'nu izlemek için ekran başına geçerdi.