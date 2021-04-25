Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk sanatçıyı yıllar teğet geçmiş...
Nurhan Damcıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 5 yaşında sahne tozunu yutan sanatçıyı yıllar adeta teğet geçmiş... 90'lı yılların Ramazan Eğlencesi temalı programlarda iftar saatinde ekranların vazgeçilmez ismi ünlü kanto sanatçısı Nurhan Damcıoğlu'ydu. Şimdilerde 79 yaşında olan efsane isim, ilerleyen yaşına rağmen güzelliği ve dinçliği ile kendine hayran bırakmaya devam ediyor. İşte 5 yaşında sahne tozunu yutan 79'luk Nurhan Damcıoğlu'nun son hali...
25.04.2021 12:46
- Son Güncelleme: 25.04.2021 12:58