Müge Anlı müjdeyi verdi herkes o tarihe kilitlendi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte yanıtı
Müge Anlı müjdeyi verdi herkes o tarihe kilitlendi! 'Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?' merak ediliyor. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine giren başarılı sunucu temmuz ayının son günlerinde babasından gelen acı haberle sarsılmıştı. Hayranları büyük bir heyecanla yeni sezonu beklerken Atv ve Müge Anlı'dan yeni yayın tarihi paylaşımı geldi.
09.08.2022 09:54 - Son Güncelleme: 09.08.2022 09:54
MÜGE ANLI BAŞLIYOR!
Müge Anlı müjdeyi verdi herkes o tarihe kilitlendi! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte yanıtı
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Geçen sezon 30 Ağustos'ta izleyici ile buluşan program için tahminler yapılırken Müge Anlı'dan beklenen paylaşım geldi. Başarılı sunucu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ağustos'ta izleyici ile buluşacağını açıkladı.
MÜGE ANLI'NIN ACI KAYBI!
30 Temmuz'da Müge Anlı'nın babası babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. Baba acısıyla yıkılan Müge Anlı'yı dostları teselli etti.