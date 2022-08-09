Doya Doya Moda Banu podyumu böyle çıktı jüri kilitlendi kaldı 'bu ne hal!' Kenan İmirzalıoğlu gerçeği ağızları açık bırakan Teker...
Uzun bir aradan sonra TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlayn Doya Doya Moda yarışmacıları sosyal medyada da adlarından fazlasıyla söz ettiriyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz 'ın oturduğu Doya Doya Moda'da adından epey söz ettiren isimlerden biri olan Banu Teker, podyuma öyle bir halde çıktı ki jüri bu işe şaştı kaldı.
09.08.2022 10:35 - Son Güncelleme: 09.08.2022 10:36
TV8 ekranlarının yeni sezona iddialı bir giriş yapan yarışma programı Doya Doya Moda, sosyal medyanın gündeminde.
Bu sezon jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.
Son olarak yarışmacı Banu Teker, yaptığı son kostümüyle dikkat çekti. Vücudunu siyaha boyayan Banu'yu gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.